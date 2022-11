Wie ist "The Wonder" mit wahren Begebenheiten verbunden?

Sowohl die Zeit, der Ort, als auch das Phänomen und die Protagonistin des Netflix-Films stimmen mit wahren Begebenheiten überein: Im Irland des 19. Jahrhunderts gab es tatächlich Frauen, die unentdeckt unter Magersucht litten. Das Phänomen war zudem oft mit religiösem Fanatismus verbunden, wie es auch in dem Historien-Thriller mit Florence Pugh der Fall ist.

Achtung, Spoiler-Alarm!

Außerdem enthüllt "The Wonder" gegen Ende, dass das Mädchen Anna eben nicht die ganze Zeit auf Essen verzichtet hat, sondern bei den Gute-Nacht-Küssen ihrer Mutter stets ein paar Essensbrocken erhalten hat. Es ist gut möglich, dass auch damals die Fastenden so überlebt haben. Leider haben nicht alle Frauen das Verzichten auf Essen überstanden. Während manche "nur" ins Krankenhaus eingeliefert und/ oder zwangsernährt werden mussten, starben auch viele von ihnen am Hungertod.