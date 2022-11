Diesmal ist Disney+ an der Reihe: Seit 9. November sorgt Jessica Biel in "Candy: Tod in Texas" als 80er-Jahre-Bilderbuch-Durchschnittsamerikanerin Candy Montgomery in der fünfteiligen Miniserie für Kopfschütteln und das Stillen des urmenschlichen Bedürfnisses nach Skandalen und dem Hinabsehen in menschliche Abgründe. Denn dass das Bilderbuch der Candy Montgomery von Seite zu Seite düsterer wird, liegt in der Natur des True-Crime-Formats: Denn Candy hat ihre Freundin getötet.

An dieser Stelle möchten wir euch vor SPOILERN warnen.