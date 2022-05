"Diener des Volkes" auf Arte: Weitere Staffeln der Selenskyj-Serie

Gesteigertes Interesse durch den Krieg in der Ukraine

Die erste Staffel von "Diener des Volkes" lief in Deutschland ab dem 19. November 2021 in den Mediatheken von ARD, Arte und ZDF. Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar stieg in Deutschland das Interesse an der Serie. Arte hievte die erste Staffel in sein Fernsehprogramm. Sie läuft in den Mediatheken noch bis zum 18. Mai 2022.

Die zweite und dritte Season steht bis zum 31. Dezember 2022 in der Arte-Mediathek bereit. Wie bereits die erste Staffel sind die Folgen in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln verfügbar.