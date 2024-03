Worum geht's in "New Amterdam: Tomorrow"?

Das Sequel macht einen Sprung in die 2050er und wird Max' Tochter Lunas Alltag als medizinische Leiterin des New Amsterdam Hospital folgen. Sie schlüpft also in seine Fußstapfen.

"New Amsterdam: Tomorrow" wird außerdem erforschen, wie künstliche Intelligenz die medizinische Industrie in der Zukunft voranbringen könnte. Die Fortsetzung wurde im Serienfinale von "New Amsterdam" eingeleitet. Darin wurde zu Beginn der Folge eine junge und enthusiastische neue medizinische Leiterin vorgestellt, die sich am Ende als Max' Tochter Luna Goodwin (gespielt von Molly Griggs) entpuppte, die in einer Rückblende erwachsen wurde.

Bei einer symbolischen Übergabe hielt Luna eine leidenschaftliche Rede im Auditorium, die an Max' Ansprache im Pilot der Krankenhausserie erinnerte und mit dem typischen Satz ihres Vaters endete: "Wie kann ich helfen?"