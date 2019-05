Diese 14 Filme & Serien sind nur noch im Mai auf Amazon Prime zu sehen

DIE BESTIMMUNG, Trilogie

Noch eine Trilogie, die im Mai aus dem Prime-Abo verschwindet: Die "Divergent"-Trilogie basiert auf der Romantrilogie "Die Bestimmung". Die Jugendbücher von Veronica Roth spielen in einer dystopischen Zukunft, in der die Bevölkerung nach einem desaströsen Krieg in fünf Stände unterteilt ist. Wer keiner Fraktion angehört, gilt als "unbestimmt" und damit als Gefahr. Die drei Filme – in richtiger Reihenfolge: "Divergent" (2014), "Insurgent" (2015) und "Allegiant" (2016). – sind nur noch im Mai auf Amazon Prime zu sehen.