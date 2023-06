Derzeit schwimmt eine weitere Disney-Realverfilmung auf Erfolgskurs – und zwar mehr als sprichwörtlich: Die Neufassung von "Arielle, die Meerjungfrau" mag zwar durchaus polarisieren (Die Hauptdarstellerin! Die Tiere! Die neuen Songs! Das Make-up!), aber am Ende ist anscheinend wieder mal die Neugier doch größer als die Ablehnung, denn in zig Ländern konnte sich die Märchen-Realverfilmung an der Spitze der Kinocharts festsetzen.

Man mag zwar vom Konzept des Mauskonzerns, ihre Zeichentrickklassiker in Live-Action-Filme zu verwandeln, halten, was man will, aber lukrativ ist es auf jeden Fall. Nur wenige der mittlerweile bereits 16 Streifen sind gefloppt, vier davon haben sogar mehr als eine Billion (!) US-Dollar eingespielt. Disney ist eben gut darin, nicht nur Märchen, sondern auch Zaster real werden zu lassen ...

Hier sind die 10 erfolgreichsten Disney-Realverfilmungen aller Zeiten: