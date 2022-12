Eigentlich überrascht es, dass 1999 eine neue Version von "Fantasia" (so der Originaltitel) in die Kinos kam, denn bereits der Originalfilm floppte brutal: Bei einem Budget von 2,2 Millionen US-Dollar spielte er lediglich 1,4 Millionen US-Dollar weltweit ein – also knapp die Hälfte. Die Verbindung zwischen Märchen und klassischer Musik war dem Publikum dann wohl doch zu anspruchsvoll. Heute gilt "Der Zauberlehrling" als Meilenstein der Filmgeschichte, der sogar als frühe Version des Musikvideos angesehen werden kann.

