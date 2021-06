Cameos in Disney-Filmen

Cameos, also Film- und Serien-Auftritte von Promis, in denen sie sich selbst spielen, sind besonders in Hollywood gang und gebe – denn wir wissen: Die Traumfabrik liebt es, sich mit sich selbst zu beschäftigen! Disney ist hier keine Ausnahme: In beinahe allen Streifen des Mauskonzerns tauchen, meist sehr versteckt, Held*innen aus früheren Filmen auf.

Damit wird nicht nur die Begierde des Publikums nach Easter Eggs bedient, die Macher*innen deuten somit auch an, dass alle Filme von Disney in derselben Welt spielen, es sich hier also um ein einziges zusammenhängendes Universum handelt – und das lange, bevor Marvel damit Filmgeschichte schrieb! Das führte nicht zuletzt zu zahlreichen (aberwitzigen) Fan-Theorien, wie die einzelnen Heldinnen und Helden aus Disney miteinander verbunden oder gar verwandt sein könnten.

Ist euch zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass Susi und Strolch die Hunde-Eltern in "101 Dalamatiner" unterstützen, Aladdins Fliegender Teppich in "Küss den Frosch" zu sehen ist und Tiana und Naveen sich unter den Gästen der Krönungszeremonie in "Die Eiskönigin" tummeln?

Alle Cameos aufzuzählen, würde unseren Platz sprengen, zwei davon haben wir oben abgebildet: Rapunzel und Flynn in "Die Eiskönigin" sowie Belle als Passantin in "Der Glöckner von Notre Dame".

