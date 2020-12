"Doctor Strange 2": Lesbische Superheldin an der Seite des Marvel-Magiers

Die Marvel-Superheldin America Chavez wird in "Doctor Strange: In the Mulitverse Madness" auftauchen und im Film von der 14-jährige Xochitl Gomez gespielt werden, wie Disney nun bestätigt hat. Die lesbische Heldin hat lateinamerikanische Wurzeln und ist für ihre Schlagfertigkeit und Flugkünste bekannt. Den Fans der Marvel-Comics wurde die Figur durch ihre Auftritte im "Young Avengers"-Comic bekannt, bis sie schließlich sogar eine eigene Comic-Serie erhielt.