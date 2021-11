Niedrige Frauenquote

Auffällig ist die niedrige Frauenquote von 28 Prozent: Nur 28 der 99 Personen sind Frauen. Darunter befinden sich die Schauspielerin Maxine Peake sowie Tilda Swinton (3,7 bzw. drei Prozent), die zum Beispiel als Schneekönigin in den "Chroniken von Narnia" zu sehen war.

Auch Lara Pulver (2,9 Prozent), die ihren internationalen Durchbruch mit der Rolle der Irene Adler in der "Sherlock Holmes"-Serie hatte, wird als potenzielle Nachfolgerin gehandelt.

Olivia Colman, Miranda Hart und Gemma Arterton (je zwei Prozent) stehen ebenfalls auf der Liste der Buchmacher.

Who is the next Who, kann man sich da nur weiterhin fragen und darauf vertrauen, dass die Buchmacher richtig liegen.