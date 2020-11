Netflix: Film-Highlights im November 2020

Spider-Man: A New Universe (2018)

Ab 11. November schwingt Spider-Man auf Netflix direkt "Into the Spider-Verse", so der Originaltitel des animierten Superhelden-Abenteuers. Im Mittelpunkt steht allerdings nicht Peter Parker, sondern der neue Spider-Man Miles Morales. Gemeinsam mit einer bunt zusammengewürfelten Spider-Men-Combo aus verschiedenen Paralleluniversen tritt er gegen den Superschurken Kingpin an. Perfekte Comic-Verfilmung für junge und alte Fans.