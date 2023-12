"Dying for Sex": Michelle Williams in aufwühlender neuer Serie

Brustkrebs führt zu sexuellem Erwachen

In "Dying of Sex" tut Williams das, was sie am besten kann: nämlich in die Rolle einer Frau schlüpfen, die aus Traumata und Seelenkrieg ihre Stärke gewinnt und dabei bereit ist, gesellschaftliche Normen hinter sich zu lassen – und das mit manchmal nur einem einzigen Augenaufschlag, der aber tief blicken lässt. Wobei: In der neuen Serie wird Williams wohl mehr tun, als nur wie ein scheues Reh aus der Wäsche zu gucken (was zugegeben zu ihrem Markenzeichen geworden ist).

Denn in der FX-Serie spielt Williams eine Frau, die eine schreckliche Diagnose bekommt: Brustkrebs im Endstadium. Eine Heilung ist nicht mehr möglich. Doch anstatt in Schockstarre zu verfallen und mit der Welt zu hadern, beschließt sie sich zu einem Neuanfang: Sie trennt sich nach 15 Jahren Ehe von ihrem Mann und stürzt sich Hals über Kopf in ein neues (spätes) sexuelles Erwachen ...