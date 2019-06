Christian Bale als Rennfahrer in Le Mans

James Mangold ("Walk The Line", "Logan") inszeniert mit "Le Mans 66" (Originaltitel: " Ford vs. Ferrari") ein Rennfahrer-Biopic, das Mitte der 60er Jahre angesiedelt ist. Der wandelbare Christian Bale spielt in seiner ersten Rolle nach dem schwergewichtigen Dick Cheney aus "Vice" nun den Formel 1-Profi Ken Miles.