"Elemental": Erste Details zur neuen Pixar-Komödie

Regisseur Sohn wurde durch New Yorker Kindheit inspiriert

"Unsere Geschichte basiert auf den klassischen Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft", so Regisseur Sohn in einer Presse-Aussendung. "Einige Elemente vermischen sich mit anderen, andere aber nicht. Doch was wäre, wenn diese Elemente lebendig würden?"

Der neueste Disney/Pixar-Filmspaß ist übrigens von Sohns Kindheit in New York inspiriert: "Meine Eltern sind Anfang der 1970er Jahre aus Korea ausgewandert und haben in der Bronx einen belebten Lebensmittelladen aufgebaut", so der Regisseur. "Wir waren eine von vielen Familien, die sich mit Hoffnungen und Träumen in ein neues Land wagten – wir alle vermischten uns zu einer großen Salatschüssel aus Kulturen, Sprachen und wunderschönen kleinen Vierteln. Das ist es, was mich zu 'Elemental' geführt hat.“

"Elemental" wird am 15. Juni 2023 in unseren Kinos starten.