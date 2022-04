10 Easter Eggs aus Disney- und Pixar-Filmen, die du übersehen hast

4. Pixar-Eigenwerbung

In "Soul" von 2020 kann man in einer Szene doch tatsächlich ein Filmplakat für "Luca" finden, was umso bemerkenswerter ist, da dieses Werk zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erschienen war, sondern erst im kommenden Jahr starten sollte. Manchmal nehmen die Pixar-Easter-Eggs also geradezu prophetische Züge an.