"Emily in Paris"-Theorie: Kommt Kim Cattrall als Samantha Jones?

Im "Sex and the City"-Revival "And Just Like That" fehlt Kim Cattrall als Samantha Jones. Auch wenn sie dennoch ein kleiner Teil der neuen Serie über Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) und Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) ist, sind Fans zu Recht enttäuscht, dass die beliebte Serienfigur fehlt.

Jetzt ist aber eine Fantheorie zu einem Crossover entstanden, die Samantha Jones perfekt in das Serien-Universum von "Emily in Paris" integrieren könnte.

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zum Ende der zweiten Staffel von "Emily in Paris" und "And Just Like That".