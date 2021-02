"Das Damengambit": Bekommt der Netflix-Hit eine Fortsetzung?

Im ersten Monat nach der Veröffentlichung wurde "Das Damengambit" weltweit von 62 Millionen UserInnen gestreamt. Die Serie wurde zum Publikumshit und erhielt nun jeweils zwei Nominierungen bei den Golden Globes und den SAG Awards.

Anya Taylor-Joy, die zweimal als beste Hauptdarstellerin nominiert wurde, sprach mit "Deadline“ über die positive Resonanz des Publikums. "Es ist surreal und großartig, dass die ZuseherInnen eine zweite Staffel sehen wollen, da wir so etwas nie geplant hatten. Aber in Hollywood sollte man niemals "nie" sagen“, so die 24-jährige Darstellerin.