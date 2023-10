Nach 15 Jahren: "Es war einmal..."-Serie bekommt neue Folgen

Viele erinnern sich an den Erzähler mit dem langen weißen Bart: Die Zeichentrickserie "Es war einmal..." begeistert seit 1978 immer neue Generationen von Kindern. Das Format aus Frankreich, das jungen Zuschauer:innen u.a. die Menschheitsgeschichte und die Funktionen des Körpers erklärt, wurde in 80 Sprachen synchronisiert. Doch seit fast 15 Jahren sind keine neuen Folgen mehr entstanden. Jetzt wurde auf der Fernseh-Messe Mip Junior in Cannes die neue, achte Staffel vorgestellt.