"Eternals": Lauren Ridloff spielt die erste gehörlose Superheldin im MCU

Mit den "Eternals" will Marvel laut Studio-Chef Kevin Feige diesmal einen völlig anderen Weg als bei den "Avengers" einschlagen. Ähnlich wie bei den "Guardians of the Galaxy" soll ein Team aus weitgehend unbekannten Charakteren in einem Film vorgestellt werden. Diese Charaktere werden dann später in anderen Filmen wiederkehren. Die Besetzung kann sich jedenfalls sehen lassen: Richard Madden als Ikaris, Kumail Nanjiani als Kingo, Brian Tyree Henry als Phastos, Salma Hayek als Ajak, Lia McHugh als Sprite, Don Lee als Gilgamesh, Angelina Jolie als Thena – und Lauren Ridloff als Makkari.