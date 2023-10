Tatort Diamantenbörse Antwerpen

In der Nacht vom 15. zum 16. Februar 2003 fand in Antwerpen einer der denkwürdigsten und spektakulärsten Raubzüge der Kriminalgeschichte statt. Durchgezogen wurde er von einer fünfköpfigen Bande unter der Leitung von Leonardo Notarbartolo, einem Schmuckdesigner und -händler aus der Gegend von Turin, der schon in jungen Jahren einen Hang zu Diebstählen entwickelt hatte.

Gemeinsam erleichterten sie die Diamantenbörse von Antwerpen um Edelsteine im Wert von über 100 Millionen Euro, indem sie in den Tresor eindrangen. Insgesamt öffneten sie 109 Schließfächer und erbeuteten neben den kostbaren Steinen auch Bargeld in diversen Währungen, Goldbarren, Schmuck und Uhren.

Notarbartolo hatte sich 27 Monate auf dieses Verbrechen vorbereitet und zunächst auch ein Schließfach in dem Diamantenzentrum angemietet. Nach dem Beutezug konnten sie sich einen großen Vorsprung sichern, denn der Raub wurde erst 24 Stunden später von einem Hausmeister entdeckt.