Ke Huy Quan gewann bei den diesjährigen Oscars den Academy Award als bester Nebendarsteller in "Everything Everywhere all at Once" und machte nicht nur durch seinen Sieg selbst, sondern auch durch seinen grundsympathischen Auftritt Furore in Hollywood.

Wohl in jedem seiner öffentlichen Auftritte wirkt der Asiate einfach voller Lebensfreude und so vital und fröhlich wie ein Kind, und damit so gar nicht wie ein 51-Jähriger. Ke Huy Quan wäre beinahe in Vergessenheit geraten, doch nun brannte er sich mit der Performance in dem Oscar-Gewinner "Everything Everywhere all at Once" ins Gedächtnis. Abgesehen davon hat seine Oscar-Rede wohl zweifellos jede/n zu Tränen gerührt und bleibt damit unvergessen. Er ist sicher für viele eine der Entdeckungen der Oscars 2023.

Doch wer ist Ke Huy Quan eigentlich? Das erfahrt ihr hier.