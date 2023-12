Die Zeiten, in denen MCU-Filme Kinorekorde brachen und über Monate hinweg Gesprächsstoff unter Nerds, Anzugträger:innen und Schüler:innen waren, scheinen zumindest vorerst endgültig vorbei zu sein. Der aktuelle Streifen "The Marvels" floppte an den Kinokassen wie kein anderes (Marvel-)Superheld:innen-Abenteuer zuvor und auch vorherige Titel wie "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" oder "Secret Invasion" enttäuschten auf der ganzen Linie. Superheld:innen-Fatigue? Sicherlich. Aber auch: Fehlende Kreativität, grundlegend falsche Entscheidungen und ein sich selbst immer mehr verknotender roter Faden hinter den Kulissen.

Das alles scheint auch den Marvel Studios selbst bewusst zu sein, weshalb sie immer mehr an die beliebten und vor allem beim Publikum erprobten Held:innen erneut anknüpfen wollen. So gibt es Gerüchte, dass manche Mitglieder der originalen Avengers-Gruppe wieder zurückkehren sollen. Und auch die X-Men sowie die Fantastic Four werden bald Teil des MCU sein. Das war's aber noch nicht mit der (verzweifelten) Nostalgie: Denn nun soll auch eine "Wakanda"-Animationsserie kommen. Dies wurde nun rund um die zweite Staffel von "What If ...?" (Start: 22. Dezember auf Disney+) angekündigt.