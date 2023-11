Bis "Avengers: Endgame" war die Marvel-Welt noch in Ordnung – zumindest in Anbetracht der Filmerfolge und Einspielergebnisse. Danach ist es für eine MCU-Produktion nicht mehr so leicht gewesen, beim Publikum wirklich gut anzukommen – da muss man nur an "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" oder die meisten der Marvel-Serien auf Disney+ denken.

Natürlich bekommt das auch Marvel-Chef Kevin Feige mit und zieht nun offenbar weitreichende Konsequenzen aus dieser Krisen-Situation. Laut einem sehr umfassenden "Variety"-Artikel wird nämlich derzeit ernsthaft erwogen, wieder auf bewährte Namen zu setzen. Und auch einige andere Überraschungen beginnen sich abzuzeichnen. Wir fassen die vier größten der angekündigten - oder zumindest möglich - Änderungen zusammen.