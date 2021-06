Dabei hätte der Schauspieler dem Slogan aus 2016 jedoch gerne einen neuen Twist verliehen: "All die Proteste und alles, was 2020 geschehen ist, wurde von People of Color, Schwarzen, Weißen und AsiatInnen gleichermaßen getragen. Alle in diesem Land wollen eine Veränderung sehen und dieser Monolog hat das in einer schönen Art und Weise zusammengefasst. Eine Sache, die ich am Ende des Monologes sagen wollte – sie wurde jedoch abgelehnt – war, wenn wir 'Amerika wieder großartig machen' wollen, müssen das die AmerikanerInnen machen. Unabhängig von Race, Herkunft, Hautfarbe oder Sexualität, ist man AmerikanerIn. Dafür sollte der neue Captain America stehen."

Warum der Slogan schlussendlich nicht in der Rede integriert wurde, erläuterte der Schauspieler nicht weiter. Er fügte lediglich hinzu, dass er künftig einen Captain America repräsentieren wolle, der alle BürgerInnen vereint und eher fortschrittlich als patriotisch sei. Ob er diese Möglichkeit im MCU bekommen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss, da aktuell kein weiterer Film oder eine zweite Staffel von "Falcon & The Winter Soldier" geplant ist.