Neuer Drehort und großes Budget

Laut "Variety" ist eine Fortsetzung mit neuen Folgen schon eine klare Sache, obwohl es seitens Amazon Prime Videos noch keine offizielle Bestätigung dafür gegeben hat. Doch von anderer Seite gab es schon ein vielsagendes Statement: die California Film Commission erteilte nämlich bereits eine Steuerbegünstigung für den Dreh von Staffel 2, der nun nicht mehr in New York, sondern in Kalifornien stattfinden wird. Es wird eine Förderungssumme von 25 Millionen Dollar bereitgestellt werden, während das Budget insgesamt 153 Millionen ausmachen soll.