"Fate: The Winx Saga" auf Netflix: Kommt eine dritte Staffel?

Kommt "Fate: The Winx Saga" Staffel 3?

Dieses offene Ende lässt natürlich auf eine dritte Staffel hoffen, bestätigt ist aber bisher nichts. Genug Material für eine Fortsetzung wäre aber gegeben, da die Netflix-Serie lose auf der Zeichentrick-Serie "Winx Club" basiert – und davon gibt es acht Staffeln und drei Filme.

Wie "Südwest Presse" genauer beschreibt, gibt es hier einige Möglichkeiten, wo die dritte Staffel ansetzen könnte: Die jungen Feen müssen beispielsweise noch zu vollendeten Feen werden, außerdem gäbe es noch einen dunklen Magier namens Valtor zu bekämpfen und Bloom könnte einen Versuch starten, ihre leiblichen Eltern zu retten. Wie wir in Staffel Zwei erfahren haben, sind diese ja bereits seit 1000 Jahren verschwunden. Außerdem gibt es in der Vorlage sogar Folgen, in denen die Freundinnen rund um Bloom selbst Lehrerinnen in Alfea sind.

Wie es weitergehen wird, erfahren wir hoffentlich schon bald. Wir halten euch auf dem Laufenden.