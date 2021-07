Er sei "zutiefst betroffen", dass die Filmidee zu "They Are Us" (Sie sind wir) den Familien der Opfer solchen Schmerz bereitet habe. Ein Rechtsextremist aus Australien hatte im März 2019 zwei Moscheen angegriffen und 51 Menschen getötet. 50 weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Das Verbrechen gilt als das verheerendste in der jüngeren Geschichte Neuseelands. Viele Überlebende leiden bis heute unter den Folgen.