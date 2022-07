Filmfestspiele Venedig 2022: Starker Film-Wettbewerb!

Das Programm der am 31. August startenden 79. Filmfestspiele von Venedig steht: Festivaldirektor Alberto Barbera gab am Dienstag die heurige Auswahl des Festivals bekannt, die mit einer ganzen Reihe großer Namen aufwartet. Zu sehen ist mit "The Whale" etwa das neue Projekt von Darren Aronofsky, aber auch der jüngst inhaftierte iranische Regisseur Jafar Panahi ist mit "Khers Nist" vertreten.

Der französische Theater- und Filmautor Florian Zeller legt mit "The Son" nach "The Father" sein neues Vorhaben vor, abermals mit Anthony Hopkins in einer tragenden Rolle. Und Doppel-Oscar-Preisträger Alejandro Iñárritu ("Birdman", "Revenant") ist mit dem mexikanischen Film "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades" im Rennen. In "TÁR" des US-Amerikaners Todd Fields spielen Nina Hoss und Cate Blanchett Dirigentinnen in Deutschland, und Romain Gavras, Sohn von Regiealtstar Constantin Costa-Gavras, ist mit dem Film "Athena" über soziale Konflikte in einer Vorstadt zu erleben.