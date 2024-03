Der Filmfonds Wien hat 2023 mit 11,6 Millionen Euro Fördermitteln insgesamt 149 Projekte unterstützt. Der Großteil floss in Kinofilmherstellungen. In diesem Bereich ging laut einer Aussendung mit 52 Prozent auch mehr als die Hälfte des Budgets an weibliche Filmschaffende wie Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen und Produzentinnen. Filmfonds-Wien-Geschäftsführerin Christine Dollhofer freute sich zudem über 880.000 gelöste Kinotickets für geförderte Filme - eine neue Bestmarke.