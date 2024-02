Natalie Portman ist in Wien und dreht neuen Guy Ritchie-Film

Portman und Co. drehen u.a. am Schillerplatz

Portman, Ritchie plus Filmcrew (insgesamt sollen es 400 Personen sein) sind bereits am Montag in Wien angekommen. Gedreht wird rund um den Schwarzenbergplatz, die Nationalbibliothek und den Schillerplatz. Straßenabsperrungen und Schilder weisen darauf hin, dass an diesen Gebieten Dreharbeiten stattfinden. Die männliche Hauptrolle in "Fountain of Youth" spielt John Krasinski.