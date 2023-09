"Forsthaus Rampensau" Germany: Joyn präsentiert deutsche Version

Wer sind die Kandidat:innen?

Wer die 18 Promis sein werden, die im Forsthaus Einzug halten, wurde noch nicht publik gemacht. Durchgesickert ist bisher nur, dass Jasmin Herren mit ihrem Freund, dem Schlagerkollegen Philipp Bender (23), Teil der Reality-TV-Show sein wird. Das hat die 44-Jährige in einem Interview mit der "Bild" verraten. Dort wird sich auch zeigen, wie gut die beiden miteinander harmonieren. Gerüchten zufolge soll auch Natascha Beil (31, bekannt aus "The Beauty & Th Nerd" sowie "Germany's Next Topmodel") und Ex-"Dschungelcamp"-Teilnehmer Matthias Mangiapane (39) zum Cast gehören. Wir dürfen gespannt bleiben!