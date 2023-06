Was wird aus den Brunners?

Durch seinen zweiten – und zweifellos endgültigen – Tod hat er aber die Familie Brunner vor ein großes Problem gestellt: Die CIA-Verbindungen von Luke und Emma sind jetzt endgültig allgemein bekannt, weshalb die beiden und ihre Angehörigen nun zur Zielscheibe für zahllose Kriminelle und terroristische Organisationen werden können.

In einem Transporter des CIA bringen sich die Brunners zunächst in Sicherheit, während Luke ihnen den Ernst der Lage deutlich macht und mit den Worten schließt, die Situation sei: "Fucked Up Beyond All Recognition" – wodurch sich auch der Serientitel "Fubar" erklärt. Es handelt sich im Amerikanischen um eine Abkürzung für eine Situation, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Die Familie muss nun also untertauchen und vermutlich eine neue Identität annehmen.