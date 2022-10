"Gänsehaut um Mitternacht": Kommt Staffel 2 auf Netflix?

Mike Flanagan bescherte uns erst das Horror-Meisterwerk "Haunting of Hill House" und dessen Nachfolger "Haunting of Bly Manor", die beide überaus erfolgreich auf Netflix gestartet sind. Mit "Gänsehaut um Mitternacht" (OT: "The Midnight Club") folgt nun die nächste Serie des Genres, die der Showrunner für den Streaming-Giganten umgesetzt hat. Und dieser kommt beim Publikum überaus gut an, wie die aktuelle, konstante Platzierung in den Top 5 von Netflix deutlich macht.

Habt ihr auch schon "Gänsehaut um Mitternacht" durchgebinget und wollt wissen, ob ihr euch auf neue gruselige Folgen freuen könnt? Das erfahrt ihr hier.