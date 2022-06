"The Midnight Club"-Trailer: Serie von "Spuk in Hill House"-Macher

Seid ihr bereit für euren nächsten Neftlix-Horror? Dann schnallt euch gut an, denn hier kommt ein düsterer und vielversprechender Nachfolger zu den Netflix-Hits "Haunting in Hill House" und "Haunting in Bly Manor".

"The Midnight Club" wurde bereits zu Beginn des Jahres zu den besten Horror- und Mystery-Serien 2022 gezählt. Das ist zu großen Teilen auf die MacherInnen hinter der neuen Netflix-Serie zurückzuführen: Dazu gehören Mike Flanagan, der sich für die Horror-Perlen "Spuk in Hill Haus" und "Spuk in Bly Manor" verantwortlich zeichnet. Mit an Bord ist auch Axelle Carolyn, die bereits beim Spin-Off zu American Horror Story ihre Horror-Expertise unter Beweis stellen konnte.

Seht hier den Trailer zur Netflix-Serie: