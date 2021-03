Gartenbaukino wird im Stil von 1960 restauriert

Herz der Wiener Kinokultur

"Hier schlägt das Herz der Wiener Kinokultur", freute sich Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) über das neue Leben für die alte Dame Gartenbaukino, für das man die coronaerzwungene Pause sinnvoll nütze. Dies sei ein Ort, der den Geruch der Gala und des Festivals in sich trage.

Auch Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) hatte sich zum Umbaustart eingefunden: "Das ist für mich in einer sehr schwierigen Zeit ein sehr glücklicher Moment." Dabei sollen die 600.000 Euro vonseiten des Bundes für das Gartenbaukino nicht die einzige Förderung an die notleidende Branche bleiben. So kündigte Mayer am Montag die Einrichtung von Österreichischen Kinopreisen an. Diese sollen sich jährlich in einen mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis für herausragende Programmarbeit, sowie zwei mit je 5.000 Euro verbundene Förderpreise für nachhaltiges respektive innovatives Programmieren gliedern. Verliehen werden sollen diese voraussichtlich im Herbst.