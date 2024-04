Weinstein-Urteil aufgehoben: So reagieren die Opfer

"Anhaltendes Versagen des Justizsystems"

Das Model Ambra Battilana Gutierrez (31), das Weinstein beschuldigt hatte, ihre Brust berührt und seine Hand unter ihren Rock gesteckt zu haben, sagte in einer Erklärung, aus der ebenfalls die "New York Times" zitiert: "Wenn die Staatsanwaltschaft meinen Fall 2015 ernst genommen hätte, wären wir jetzt nicht hier. Dies ist ein anhaltendes Versagen des Justizsystems - und der Gerichte - Betroffene ernst zu nehmen und unsere Interessen zu schützen."

Weinstein-Anklägerin Louise Gobold, die nicht im New Yorker Prozess ausgesagt hatte, erklärte dem US-Magazin "Variety", dass "es manchmal so scheint, als ob das Rechtssystem in einem Paralleluniversum arbeitet". Die Schauspielerin fügte hinzu: "Jeder weiß, dass Harvey ein sexuelles Raubtier ist und dass er unzähligen Frauen Schaden zugefügt hat. Und doch wurde heute seine Verurteilung in New York aufgehoben. Die Leute beruhigen uns heute Morgen, dass er seine Verurteilung in Los Angeles noch absitzen muss, aber das hält mich nicht davon ab, vor Schock und Empörung zu zittern."