Derzeit tun sich in unseren Kinos junge und alte Ghostbusters zusammen, um eine eisige Bedrohung von New York und der gesamten Welt abzuwenden. Dabei kommen Fans dieser witzigen Gruselreihe voll auf ihre Kosten, denn der Nostalgiefaktor wird hier großgeschrieben. Doch auch das neue Jahrtausend hat unübersehbar Einzug gehalten, was etwa am Einsatz von Drohnen zur Geisterbekämpfung deutlich wird.

Wie es um die turbulente Handlung bestellt ist, haben wir euch ja schon in unserer Filmkritik verraten. Doch die Beantwortung einer anderen Frage ist offen geblieben: Kann "Ghostbusters: Frozen Empire" mit einer Post-Credit-Szene aufwarten? Darüber wollen wir euch nun aufklären, denn es ist ja blasentechnisch gesehen oft eine drängende Entscheidung, ob man den Kinosaal schon verlassen soll, während noch der Abspann läuft.