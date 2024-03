Wunderbar skurriles Geistertreiben

Das "Frozen Empire" lädt uns zunächst zu einer Zeitreise ins Jahr 1904 ein, als New Yorker Feuerwehrmänner in einem Club der Exzentriker eine unglaubliche Entdeckung machen. Die Wurzel allen Übels ist wieder einmal ein geheimnisvolles Artefakt, in dem ein mächtiger Eis-Geist steckt, der nur darauf wartet, endlich befreit zu werden – und über ein Jahrhundert später stehen seine Chancen dafür gar nicht so schlecht.

Der Film sprudelt nur so über vor herrlich-skurrilen Einfällen, die man einfach lieben muss: Ein Schachspiel mit einem toten Teenager, ein berühmter verfressener grüner Geist auf dem Dachboden, ein chaotischer Bibliotheksbesuch, der mit einer Löwenüberraschung endet, oder eine wilde Straßenjagd quer durch New York, um einen Kanaldrachen im Luftraum dingfest zu machen - und die Marshmallow-Männchen dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen (so zahlreich waren sie noch nie und haben sich diesmal in weiße Minions verwandelt).