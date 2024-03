Eis-Dämon, Slimer und weitere Geister

Falls sich Kinder vor Lord Voldemort in der "Harry Potter"-Reihe nicht gefürchtet haben, werden sie es auch mit dem aktuellen Bösewicht locker aufnehmen können: Dieser eisige Dämon mit Krallenfingern und gedrehten Widderhörnern als Kopfschmuck kommt zwar riesengroß und dunkel daher, wird ihnen aber kaum kalte Schauer über den Rücken jagen.

Die meisten der anderen Spukwesen sind in bester Ghostbusters-Manier sowieso freundliche oder witzige Gesellen: Allen voran das grüne Glibber-Wesen Slimer, das hier wieder großen Appetit entwickelt und Schleimbatzen verspritzt. Dann gibt es noch einen kugelförmigen Winzling, der absolut harmlos aussieht, dem man aber trotzdem nicht zu nahe kommen sollte, weil er aus seinem Mund gern eine Spuck-Fontäne entlässt.

In einem richtigen Gefängnis für Geister wird es dann vielleicht noch ein bisschen gruseliger, wenn sich aus einem dunklen Hintergrund ein bleiches knochiges Wesen mit totenkopfartigem Gesicht an die Glasscheibe nach vorne schiebt, und als die Sicherungen einmal ausfallen, drohen all diese eingesperrten Ungeheuer auszubrechen, was zu einigen Schrecksekunden führt.