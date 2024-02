Wer ist Gigi Birofio?

Der Deutsch-Italiener wirkt seit 2020 an diversen Reality-TV-Formaten ("Kampf der Realitystars" oder "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!") mit und hat sich damit einen Namen in der TV-Szene gemacht. Auch in der Influencer:innen-Szene mischt er mit seinen über 540.000 Fans kräftig mit. Nun läutet er mit seinem Film eine neue Gigi-Ära ein. Der 24-Jährige hat in den letzten zwei Jahren daran gearbeitet.

"Es wird einer der behindertsten Filme, die Deutschland je im Leben gesehen hat", verspricht Birofio. Klingt zwar durchaus unterhaltsam, nur sehr bedauerlich, dass er das Adjektiv "behindert" aus dem Zusammenhang gerissen hat und als Synonym für "dämlich" oder "bescheuert" aufgreift. Ein sensibler Sprachgebrauch sollte nicht zu viel verlangt sein.