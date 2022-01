Vorschau auf "Germany's Next Topmodel": Erste Szenen auf Instagram

Die ersten Szenen verraten schon jetzt, dass es in dieser Staffel einige Neuerungen geben wird. "Unsere "GNTMT-Kandidatinnen haben es in sich – so divers wie nie! Freut euch auf jede Menge Action", heißt es in einem der Postings. Kandidatin Noëlla wurde in der Szene zum Interview gebeten und fragt sich, wer noch an der Show teilnehmen könnte. Plötzlich kommen Lieselotte und ihre Mitstreiterin Barbara (68) ins Bild.