Die "GNTM"-Kandidatinnen der 17. Staffel stehen fest. Auch 2022 haben sich wieder viele Frauen beworben. Am Donnerstag, dem 3. Februar, geht die Suche nach "Germany's Next Topmodel" weiter.

Jury-Chefin Heidi Klum und das "GNTM"-Team setzen in diesem Jahr auf Diversität. In der neuen Staffel sind nämlich auch ältere Models dabei, wie etwa Lieselotte (66) und Barbara (68). Schon in den vergangenen Staffeln betonte Heidi Klum, dass sie auf mehr Vielfalt setzen wollte. Gegenüber der "Gala" kündigte sie an: "Unser kleinstes Model ist 1,54 Meter groß, unser größtes 1,93 Meter, die größte Kleidergröße ist eine 54 und unser ältestes Model 68."