"Godzilla vs. Kong": Der erste Trailer zum Kampf der Giganten ist da

Neu eingeführt wird hier die Figur eines asiatischen Waisenmädchens (Kaylee Hottle), das zum Riesenaffen eine einzigartige Bindung unterhält. Dank ihrer Hilfe gelingt es einem Forscher-Team, dem Alexander Skarsgard und Rebecca Hall angehören, Kong auf ein Schiff zu verfrachten. Doch während der Überfahrt taucht plötzlich Godzilla auf und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Der Kampf wird sich in späterer Folge aber auch in eine Großstadt verlagern, wie man an den Bildern erkennt. Wie heißt es im Trailer doch so schön? "Das sind gefährliche Zeiten!"

Übrigens ist "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown wieder mit von der Partie, da sie sich im zweiten "Godzilla"-Film als Expertin für die Riesen-Echse erwiesen hat, wird sie sich zweifellos auch hier als Monster-Versteherin bewähren.

"Godzilla vs. Kong" soll in den USA zeitgleich einen Kino-Start und eine HBO-Veröffentlichung erleben. In Österreich ist derzeit der 21. Mai als Start-Termin vorgesehen.