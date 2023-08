"The Greatest Player" – diese Kandidat:innen sollen dabei sein

Wie einem Bericht der "Bild" zu entnehmen ist, wird seit Anfang August in Frankreich ein neues Reality-Format für Amazon Prime gedreht. Die TV-Show soll den Titel "The Greatest Player" tragen und an die Netflix-Erfolgsserie "Squid Game" angelehnt sein.

Ganze 50 Reality-TV-Stars wie Jill Lange, Gigi Birofio und Serkan Yavuz sowie Promis wie Cora Schumacher, Jenny Elvers, Jasmin Herren und Giulia Siegel treten in mehreren Runden bei Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Die Kandidat:innen entscheiden nach jeder Spielrunde, wer von den Verlierer:innen die Show verlassen muss. Am Ende winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro.