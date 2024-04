Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 23. April 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Maibaum-Massaker, Krimiserie

In Hengasch versuchen Mehmet (Cem Ali Gültekin) und Arthur (Felix Vörtler), den Dorfbräuchen neues Leben einzuhauchen, was jedoch schiefgeht. In Jennys (Eva Bühnen) Garten tauchen nicht nur zahlreiche liebevoll dekorierte Maibäume auf, sondern auch eine Leiche. Marie (Katharina Wackernagel) nimmt die Maibaumsteller ins Visier und startet die Verhöre, während sie gleichzeitig Jenny schützt, die von der Aufmerksamkeit überwältigt ist. Eine Radiosendung über Jenny bringt neue Wendungen in Maries Untersuchungen.