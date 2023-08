Kommt jede Hilfe für Teddy zu spät?

Teddy Altman bricht im Operationssaal zusammen, während sie dem Patienten Sam Sutton (Samuel Page, 46) das Leben retten will. Die Assistenzärzte scheinen mit der Situation überfordert. Während sich Lucas und Simone um den Patienten kümmern, versucht Yasuda (Midori Francis, 29) Teddy zu reanimieren. Owen Hunt (Kevin McKidd, 50) eilt in den OP-Saal und sieht seine Frau leblos am Boden liegen. Kann er seine große Liebe noch retten?

Ein dramatischer Cliffhanger, der viele "Grey's Anatomy"-Fans geschockt zurücklassen dürfte. Stirbt Kim Raver tatsächlich den Serientod? Ein Blick auf die Besetzung der 20. Staffel scheint die Antwort zu liefern. Denn neben James Pickens Jr. (Richard Webber), Chandra Wilson, Camilla Luddington und Caterina Scorsone (Amelia Shepherd) hat auch Kim Raver ihren Vertrag um eine Staffel verlängert. Doch wie es genau nach den dramatischen Szenen weitergehen wird, werden die Fans wohl um einiges später als gewohnt erfahren. Wegen des aktuellen Doppel-Streiks in Hollywood verzögern sich auch die Dreharbeiten für "Grey's Anatomy".