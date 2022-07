"Bodies, Bodies, Bodies"-Trailer: Verspielter Slasher-Movie

Anspruch und Spannung

In einem Interview mit "Entertainment Weekly" verriet Reijn, was sie an dem Stoff so angezogen hatte: "Es ist in etwa so, als ob 'Mean Girls' auf 'Lord of the Flies' trifft. Da kommt eine Gruppe irgendwo in einer einsamen Gegend zusammen und es handelt sich um sogenannte Facebook- und Instagram-FreundInnen. Aber wie echt ist diese Freundschaft wirklich? Ich bin von Extremsituationen, in der Macht und Sexualität hochkochen, fasziniert. Aus all diesen Bestandteilen haben wir etwas Neues gemacht und sind doch der klassischen Tradition treu geblieben. Tatsächlich haben wir ' Bodies, Bodies, Bodies' behandelt, als sei es ein Cechov-Stück."

Das klingt sehr verheißungsvoll, weil Anspruch und Slasher-Spannung bestimmt eine aufregende Mischung ergeben.

Eine der Hauptrollen hat übrigens Maria Bakalova übernommen, die uns als absoluter Shooting-Star wohl allen noch aus "Borat Subsequent Moviefilm" bestens in Erinnerung ist.

Zum übrigen Cast zählen außerdem folgende Namen: Amandla Stenberg ("The Hate U Give"), Pete Davidson ("The King of Staten Island"), Lee Pace ("Captain Marvel"), Rachel Sennott ("Shiva Baby"), Myha’la Herrold ("Modern Love") und Chase Sui Wonders ("HBO Max's Generation").

"Bodies, Bodies, Bodies" wird am 5. August in den US-Kinos starten. Ein Kino-Termin für Österreich oder ein Start bei einem Streaming-Anbieter sind derzeit nicht bekannt.