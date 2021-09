"There's Someone Inside Your House": Trailer zum Netflix-Slasher

"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" scheint nun unter dem Titel "There's Someone Inside Your House" eine eigene Netflix-Version zu erhalten, denn auch in diesem Schocker geht es darum, dass ein geheimnisvoller Killer üble Geheimnisse aufdeckt und die entsprechenden Personen für ihre Taten blutig zur Rechenschaft zieht.

Wie man im Trailer sieht, verwendet der Mörder ganz spezielle Masken, die den Gesichtern seiner Opfer gleichen: