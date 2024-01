"Griselda": Kommt Staffel 2 der Netflix-Serie mit Sofía Vergara?

"Narcos: Mexico"-Spin-off als Ersatz

Doch es gibt auch gute Nachrichten! Wenn euch Geschichten rund um reale Drogenbaron:innen faszinieren, dann wird Netflix euch schon bald Nachschub liefern. Bereits vor einem Jahr berichtete "What's on Netflix?" von einem "Narcos: Mexico"-Spin-off, in der es um den berühmt-berüchtigten El Chapo geht.

Was weiß man bisher zu "El Chapo"? Alejandro Edda wird wahrscheinlich Joaquín Guzmán aka El Chapo verkörpern. Kein Wunder, immerhin ist der Schauspieler bereits in 24 Episoden von "Narcos: Mexico" in die Rolle des Drogenbarons geschlüpft.