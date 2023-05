"Guardians of the Galaxy 3": Kinostart mit 600 Versionen!

"Guardians of the Galaxy 3" hat am 3. Mai seinen Kinostart in Österreich – doch wer glaubt, hier mit einem Kinobesuch alles gesehen zu haben, der/die irrt, denn der neuste Marvel-Film wird in 600 unterschiedlichen Versionen im Kino zu sehen sein! Fans müssen jetzt jedoch nicht ihr Konto plündern, um hunderte von Kinotickets zu kaufen, da sich die Unterschiede nur auf die Form des Filmes beschränken und nicht auf den Inhalt.

Gewöhnlicherweise werden Filme in einem Seitenverhältnis gedreht, das sich durch den ganzen Film durchzieht. Die gängigsten Formate sind dabei die Seitenverhältnisse 1:1.85, 1:2.39 (Breitbild mit schwarzen Balken oben und unten) und 4: 3 (Hochformat mit Balken links und rechts). "Guardians of the Galaxy 3" wechselt jedoch während des Films von 1:1.85 zu 1:2.39 und stellt die Kinobetreiber:innen damit vor einige Herausforderungen.